Азербайджан потребует от МИД Чехии разъяснений по поводу высказываний посла

2017-06-23 16:04 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Посольство Азербайджана потребует у МИД Чехии разъяснений по поводу антиазербайджанских высказываний посла этой страны в Армении, сказал Trend официальный представитель МИД Хикмет Гаджиев.

Посол Чехии в Баку также будет вызван в МИД Азербайджана.

Если действительно, эти высказывания принадлежат послу Чехии, то это противоречит законам, нормам и принципам международного права, сказал Гаджиев.

В противном случае, посол Чехии подобными высказываниями политизирует правовые вопросы, имеющие преступный характер, отметил Гаджиев.

В отношении лиц, незаконно посетивших оккупированные азербайджанские территории, выступавших с открытыми призывами против территориальной целостности, суверенитета и конституционных основ, входивших в сговор с незаконным криминальным режимом, создавших раздор на этнической и религиозной почве согласно УК Азербайджана возбуждается уголовное дело, сказал официальный представитель МИД.

По словам Гаджиева, одним из них является гражданин Чехии Яромир Штетина, который, злоупотребляя статусом члена Европарламента, совершал визиты в оккупированные азербайджанские территории и осуществлял подобную незаконную деятельность.

Гаджиев также напомнил послу, что аналогичные статьи УК Чехии предусматривают наказание от 10 до 18 лет лишения свободы.

То есть, если бы Яромир Штетин совершил такую незаконную деятельность в Чехии, то его ожидало бы такое тяжелое наказание.

Однако, органы власти Чехии ничего не предпринимают для предотвращения аналогичного характера преступных действий Штетина на оккупированных азербайджанских территориях, сказал Гаджиев.

Посол Чехии в Ереване выступил с антиазербайджанскими высказываниями в связи с объявлением Азербайджаном в международный розыск ряда депутатов Европарламента, в числе которых и чешский политик.