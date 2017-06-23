Президент Азербайджана: «Неделю назад наша армия дала врагу достойный отпор»

2017-06-23 15:22 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на церемонии открытия в Ширване завода ПО «Шарг» Министерства оборонной промышленности по производству боевых частей к гранатомету MSGL40 40х46 мм.

Глава государства сказал, что произошло много событий, доказывающих боеспособность азербайджанской армии: «Среди них следует особо отметить прошлогодние апрельские бои. При предотвращении военной агрессии Армении во время этих боев наши военнослужащие, проявив большой героизм, освободили от оккупантов часть трех районов. В этих местах, на этих землях сегодня развевается азербайджанский флаг. В результате апрельских боев сегодня мы провожаем переселенцев в свое родное село. Село Джоджуг Марджанлы было восстановлено всего за два месяца. Первый этап восстановления села уже завершен. Выделены дополнительные средства на завершение второго этапа».

Президент Ильхам Алиев сказал, что апрельские бои – это наша славная победа, наш большой успех: «Это еще раз показывает, что азербайджанская армия сегодня находится в ряду сильных. Еще раз показывает, что азербайджанский народ никогда не смирится с оккупацией. Возвращение людей в село Джоджуг Марджанлы показывает, что все наши переселенцы живут с надеждой на возвращение в свои родные города, села. Сегодня Джоджуг Марджанлы является символом нашего возрождения, нашей победы. На освобожденных из-под оккупации в апреле прошлого года землях развевается флаг Азербайджана. Это радует каждого патриота, гражданина Азербайджана. У нас достаточно сил, и мы даем достойный ответ на все провокации Армении. Неделю назад армяне снова совершили вооруженную провокацию, азербайджанская армия дала врагу достойный отпор».