Президент: «Азербайджан уже находится в ряду ведущих стран, имеющих свой военно-промышленный комплекс»

2017-06-23 15:35 | www.apa.az | 2

«Спрос наших ВС в большой степени обеспечивается за счет производимой в стране военной продукции»

«Накануне этого чудесного праздника мы собрались на церемонии открытия нового завода оборонной промышленности в городе Ширван. Это знаменательное событие. Министерство оборонной промышленности было создано согласно моему распоряжению от декабря 2005 года. Министерство за эти годы прошло большой, успешный путь».

Как сообщает АПА, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал на церемонии открытия в Ширване завода ПО «Шарг» Министерства оборонной промышленности по производству боевых частей к гранатомету MSGL40 40х46 мм.

«Создание министерства в те годы дало нам возможность обеспечить себя собственной военной техникой, боеприпасами. Потому что в те годы у нас не было больших возможностей, мы зависели от иностранных производителей. Иногда мы могли покупать какое-то оружие, иногда нет. Поэтому целью создания Министерства оборонной промышленности является сокращение зависимости от импорта, создание новых рабочих мест и обеспечение ВС Азербайджана современным вооружением. Сегодняшние успехи и реальность показывают, что мы смогли достичь поставленной цели».

Глава государства отметил, что в Азербайджане функционируют около 30 военных заводов, и спрос наших ВС в большой степени обеспечивается за счет производимой в стране военной продукции: «За эти годы было налажено производство более 1200 наименований военной продукции. Можно сказать, что сегодня Азербайджан в мировом масштабе занял свою нишу и в этом направлении. В Азербайджане создан мощный комплекс военной промышленности, и в Ширване действуют несколько военных предприятий. Только на ширванских предприятиях обеспечены работой 1200 человек.

Сегодня Азербайджан уже находится в ряду ведущих стран, имеющих свой военно-промышленный комплекс».