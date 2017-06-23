Марк Цукерберг впервые принял участие на ифтаре

2017-06-23 13:42 | www.oxu.az | 2

Основатель Facebook Марк Цукерберг впервые принял участие на ифтаре.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, М.Цукерберг разделил трапезу на ифтаре с группой сомалийских беженцев в Миннеаполисе.

«Будучи беженцем, вы часто не можете выбирать, в какую страну вы попадаете. Когда я спросил одного человека, который провел 26 лет в лагере для беженцев, чувствует ли он в Америке себя как дома, он дал простой и глубокий ответ: «Дом - это то, где вы свободны делать то, что хотите. Да, это похоже на дом». В мире мало места, где ему было комфортно быть тем, кто он есть», - написал на своей странице в Facebook М. Цукерберг.

Он выразил благодарность за гостеприимство организовавшим ифтар сомалийским беженцам: «Я впечатлен вашей силой и решимостью построить новую жизнь в незнакомом месте, и вы являетесь мощным напоминанием о том, почему эта страна настолько велика».

A.M.