Минсвязи Азербайджана обеспечило безопасность сетей связи в рамках Формулы-1

2017-06-23 16:17 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана обеспечило необходимую телекоммуникационную инфраструктуру в связи с соревнованиями Формула-1 Гран-при Азербайджана, которые проходят в Баку с 23 по 25 июня 2017 года, говорится в пятницу в сообщении ведомства.

Согласно требованиям операционной компании "Бакинское городское кольцо" существующая оптическая инфраструктура используется для обеспечения международной телефонной связи.

Кроме того усилена охрана кабельно-канализационных сооружений вдоль трассы, где проходят состязания.

Посредством оптических кабелей оказывается высококачественный доступ к сети интернет. Данная инфраструктура используется также для услуг радиосвязи и телетрансляции. Ведомством выделено также необходимое количество радиочастот.

(Автор: Гусейн Велиев)

Твиттер: @h_veliyev