Microsoft обучает школьников Азербайджана основам программирования (ФОТО)

2017-06-23 16:27 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Компания Microsoft Azerbaijan при поддержке министерства образования Азербайджана презентовала школьникам проект «Час кода» (HourofCode): основная цель проекта - рассказать детям о том, каким интересным, легким и доступным может быть программирование.

В рамках проекта команда Microsoft Azerbaijan посетила Бакинские школы №220 и ABC (Azerbaijan British College), а также две городские школы Гянджи – №4 и №27. Во время визитов была отмечена важность проведения подобных мероприятий, направленных не на использование готовых продуктов, а на изучение процесса их создания. Во встрече приняли участие ученики III и VI классов азербайджанского, английского и русского секторов. В ходе предварительной беседы со школьниками был проведен опрос по поводу их дальнейших специальностей. Ответы, как и следовало ожидать, были следующими: врач, психолог, учитель, дизайнер, модельер и т.п. Однако после того, как команда Microsoft Azerbaijan рассказала и показала школьникам на практике, как можно применить типичный алгоритм, с которым они ежедневно сталкиваются, но не замечают, учащиеся признались в желании стать программистами. Школьники, используя свою фантазию и умения, приобретенные в рамках мероприятия, написали простейшие программы на языке JavaScript. Команда Microsoft Azerbaijan планирует продолжить данную инициативу в других образовательных учреждениях страны.

Инициатива «Час кода» организована публичной некоммерческой организацией Code.org, занимающейся популяризацией программирования. В Азербайджане данная акция проводится со стороны компании Microsoft Azerbaijan при поддержке Министерства транспорта, связи и высоких технологий, и Министерства образования. «Час кода» – это эффективный способ привлечь внимание учащихся к одной из самых перспективных сфер экономики – информационным технологиям.

Кроме этого, детям был представлен одноплатный компьютер MicroBit – специальный девайс для обучения программированию и электроники. MicroBit работает на базе ARM процессора Cortex-M0 и оснащен BluetoothLE, разъемом microUSB, пятью клеммами ввода-вывода и 25 светодиодами красного цвета. Устройство также имеет две программируемые кнопки, акселерометр и магнитометр. MicroBit работает от двух внешних батареек AA или может питаться от USB.

«В настоящее время большинство детей планируют создать карьеру в сфере информационных технологий. Сегодня азербайджанская отрасль информационных технологий, которая развивается колоссальными темпами, сталкивается с недостатком кадров. Инициатива «Час кода» направлена именно на повышение интереса молодежи к информационным технологиям. Перед тем, как приехать в школы, мы провели «Час кода» для детей наших сотрудников в офисе, потому что мы бы хотели показать важность информационных технологий и своим семьям. Мы придаем большое значение инновационным идеям, и именно этим мы поддерживаем трансформацию образования, чтобы будущее поколение встречало новые вызовы более подготовленными», - сказал генеральный директор компании MicrosoftAzerbaijan Сархан Гашимов.

Инициатива «Час кода» – это глобальное движение, которое охватывает сотню миллионов студентов и учеников в более 180 странах. Каждый, в любой стране, может стать организатором «Часа кода». Одночасовые уроки, на которых не требуется никаких предварительных знаний, доступны более чем на 40 языках. #CoolMSAz