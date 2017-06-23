МИД Азербайджана: Следует выяснить, какое заявление на самом деле сделал посол Чехии в Армении

2017-06-23 16:02 | www.apa.az | 2

«Посол Азербайджана в Чехии обратится в Министерство иностранных дел этой страны и разберется, действительно ли это заявление было озвучено послом Чехии в Армении. Посол Чехии в Азербайджане будет вызван в МИД в связи с данным вопросом. Если это заявление действительно было сделано послом Чехии, то это противоречит закону, нормам и принципам международного права. Напротив, подобными заявлениями посол Чехии политизирует правовые вопросы, имеющие уголовный состав».

Как сообщает АПА, об этом заявил глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя заявление посла Чехии в Армении.

«Против лиц, совершивших незаконный визит на оккупированные территории Азербайджана, открыто призывающих к нарушению территориальной целостности, суверенитета и конституционного строя Азербайджана, вошедших в сговор с незаконным криминальным режимом, сеющих рознь на этнической и религиозной почве, возбуждается уголовное дело в соответствии с Уголовным кодексом Азербайджана. Одним из них является гражданин Чехии Яромир Штетина, который, воспользовавшись статусом члена Европарламента, при финансовой поддержке армянского лобби посетил оккупированные территории Азербайджана. Мы бы хотели напомнить послу, что согласно статьям 309, 310, 323 и 324 IX и X глав УК Чешской Республики за деятельность, направленную против территориальной целостности, суверенитета, конституционного строя в Чехии этот человек был бы наказан в виде лишения свободы сроком от 10 до 18 лет. То есть, если бы Яромир Штетина совершил то же действие, что на оккупированных территориях Азербайджана, в Чехии, то его ждало бы столь суровое наказание. Но для пресечения подобных действий Яромира Штетины на оккупированных территориях Азербайджана необходимых мер со стороны правительства Чехии предпринято не было», - подчеркнул он.

Напомним, посол Чехии в Армении Петр Микиска сделал заявление о том, что объявление Азербайджаном в международный розыск незаконно посетивших Нагорный Карабах депутатов Европейского парламента Франка Энгеля (Люксембург), Элени Теорхарус (Кипр) и Яромира Штетину (Чехия) носит не правовой, а политический характер.