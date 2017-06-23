60 банковских филиалов и отделений переходят на усиленный режим работы

2017-06-23 16:05 | www.apa.az | 2

60 банковских филиалов и отделений переходят на усиленный режим работы в период проведения «Формулы-1» в Баку.

Как сообщили АПА-Экономикс в Палате по надзору за финансовыми рынками, для обеспечения удобства граждан и гостей республики в период проведения Гран-при Азербайджана «Формула-1» с 23 по 25 июня 60 филиалов и отделений 24 банков будут работать в усиленном режиме. Еще 2 филиала и 6 отделений банков будут работать в круглосуточном режиме.