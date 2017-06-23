Президент Ильхам Алиев: Мы все время должны быть готовы к освобождению оккупированных земель за счет нашей военной силы

2017-06-23 16:32 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В преддверии Дня Вооруженных сил мы с полной уверенностью можем сказать, что сегодня азербайджанская армия входит в число сильных армий, сказал, в частности, Президент Азербайджана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев, выступая в пятницу на церемонии открытия завода по производству гранат для гранатометов типа MSGL 40 производственного объединения "Шарг" министерства оборонной промышленности в городе Ширван.

«Об этом и мы говорим, и общественность Азербайджана это видит и знает. Это подтверждают и ведущие рейтинговые агентства. Азербайджанская армия входит в число 50 сильнейших армий мира. Строительство армии всегда находится в центре внимания. Самые крупные расходы нашего бюджета - военные расходы. И это естественно. Потому что мы живем в условиях войны», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что за последние годы проделана очень большая работа в области укрепления материально-технической базы азербайджанской армии.

«Сегодня как за счет местного производства, так и за счет ввозимой из-за рубежа военной техники мы находимся на самом высоком уровне с точки зрения обеспечения. Самое современное вооружение, техника, боевые аппараты, самолеты, вертолеты, беспилотные боевые аппараты, артиллерийские установки, бронемашины, танки, пушки, самые современные установки противовоздушной обороны - то есть все это значительно повысило нашу военную мощь. В последующие годы в этом направлении будет проводиться последовательная работа. Наш военный бюджет достаточно большой. Данный вопрос является для нас приоритетным. Так как, еще раз хочу сказать, что мы живем в условиях войны. Если бы не война, может быть, и не выделялось бы столько средств на эти цели. Но война не окончена, завершился первый этап. Мы все время должны быть готовы к освобождению оккупированных земель за счет нашей военной силы», - сказал Президент Азербайджана.