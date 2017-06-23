Первое интервью директора филармонии Самира Джафарова: "Необходимо много и плодотворно работать"

2017-06-23 16:34 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - Приказом министра культуры и туризма Азербайджана Абульфаса Гараева известный оперный исполнитель, народный артист Азербайджана Самир Джафаров назначен на должность директора Гянджинской государственной филармонии.

В беседе с корреспондентом Trend Life народный артист Азербайджана рассказал о приоритетных направлениях работы на этой должности.

- Поздравляем вас с назначением на должность директора Гянджинской филармонии. Поделитесь, пожалуйста, своими планами на будущее.

- Спасибо большое! Хочу выразить признательность министру культуры и туризма Азербайджана Абульфасу Гараеву за оказанное мне большое доверие. Я настроен на активную и плодотворную деятельность. Познакомился с творческим коллективом, и хотелось бы отметить его высокий профессионализм. 15 августа намерены собраться для обсуждения предстоящей деятельности и нового концертного сезона. Планирую создать в филармонии еще два коллектива - эстрадный и хоровой, это очень важно для дальнейшего профессионального развития.

- Гянджа всегда славилась своими мастерами музыкального искусства. Сегодня при всем богатстве музыкальных жанров насколько высок интерес гянджинцев к классической музыке?

- Для жителей страны Гянджа - настоящая культурная сокровищница. Этот город знают как родину классика азербайджанской поэзии Низами Гянджеви. Здесь функционируют музеи, центры культуры, театры, проводятся фестивали, конкурсы и проекты. В этом году Гянджа стала культурной столицей СНГ, в 2016 году город был молодежной столицей Европы.

Бесспорно, деятельность филармонии должна вносить свой вклад в культурную жизнь города. Наша задача - предложить публике хорошие, интересные концертные программы. Думаю, что гянджинцы и гости города с большим удовольствием будут посещать наши концерты и вечера классической музыки.

- Планируете ли вы выступать на сцене филармонии или будете заняты только руководящей работой?

- Бесспорно, продолжу творческую деятельность. Я профессиональный исполнитель, и надо показывать пример другим, воспитывать молодое поколение на благо развития национального классического искусства.

- Самир муаллим, вы также являетесь ведущим солистом Государственного академического театра оперы и балета в Баку. Планируете ли продолжить выступление в театре?

- Да, я буду выступать и на сцене театра оперы и балета. Но сегодня моя основная деятельность будет направлена на плодотворную работу в Гяндже. Деятельность Гянджинской государственной филармонии должна соответствовать самым высоким стандартам, а для этого необходимо много и плодотворно работать.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)