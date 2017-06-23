Bank of Baku повышает уставный капитал на 91 млн.манатов

2017-06-23 17:20 | www.apa.az | 3

Сегодня состоялось очередное общее собрание акционеров Bank of Baku.

Как сообщили АПА-Экономикс в банке, на собрании были обсуждены вопросы текущей и будущей деятельности банка, были приняты важные решения.

Одним из них было решение о повышении уставного капитала на 91 млн. манатов. Отметим, что в настоящее время уставный капитал Bank of Baku составляет 52 млн. 870 тыс. манатов. В результате повышения уставный капитал составит 143 млн. 870 тыс. манатов.

Акционеры планируют реализовать данное решение в кратчайшие сроки. После этого совокупный капитал банка будет отвечать минимальным требованиям Палаты по надзору за финансовыми рынками.