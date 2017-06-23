Цены на нефть растут на новостях из стран Персидского залива

2017-06-23 16:41 | www.trend.az | 3

Цены на нефть днем в пятницу продолжают оставаться в "зеленой зоне" после утреннего удорожания на новостях из стран Персидского залива, но умеренный рост котировок пока не позволяет им уйти из района минимальных уровней с начала года, поскольку обеспокоенность инвесторов по поводу избыточного предложения на рынке сырья сохраняется, передает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

По состоянию на 15.55 стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивалась на 0,31%, до 45,35 доллара за баррель. Цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,33% — до 42,88 доллара за баррель.

Стоимость нефти опустилась примерно на 20% с начала года, несмотря на усилия стран ОПЕК по сокращению добычи "черного золота". За текущую неделю произошло два резких снижения нефтяных цен, когда нефть марок Brent и WTI дешевела более чем на 3%, что было вызвано беспокойством трейдеров по поводу переизбытка сырья. Этому способствовали и данные минэнерго США: добыча нефти в стране за неделю, завершившуюся 16 июня, увеличилась на 0,21%, или на 20 тысяч баррелей в сутки, до 9,350 миллиона баррелей в сутки. Запасы дистиллятов выросли с показателя предыдущей недели на 1,1 миллиона баррелей, или на 0,7%, до 152,5 миллиона баррелей.

Теперь цены на нефть постепенно восстанавливаются. Участники рынка отыгрывают оптимистичные комментарии министра нефти Ирака Джабара аль-Лаиби, сделанные в четверг. Министр считает, что стоимость нефти начнет восстановление в конце июля и достигнет 54-56 долларов за баррель. Кроме того, по информации министерства нефти Кувейта, страны-члены ОПЕК и нефтедобывающие страны в мае выполнили соглашение о сокращении добычи нефти на 106%.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.

Позднее на ход торгов могут повлиять данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes о числе буровых установок в стране. Ранее, за неделю по 16 июня, число буровых установок в США выросло на 6 штук, или на 0,65%, до 933 единиц, сообщала компания.