Дело арестованного в Баку гражданина России армянского происхождения вернули в суд

2017-06-23 17:37 | www.apa.az | 3

Проведен судебный процесс по апелляционной жалобе арестованного в Баку гражданина России армянского происхождения Марата Уелданова.

Как сообщает АПА, на процессе в Бакинском апелляционном суде под председательством судьи Афлатуна Гасымова стало известно, что некоторые документы на русском языке, и они не переведены на азербайджанский. В связи с этим уголовное дело было отправлено на доследование в Бакинский суд по тяжким преступлениям. После этого уголовное дело вновь будет возвращено в Бакинский апелляционный суд.

Согласно решению Бакинского суда по тяжким преступлениям М.Уелданов был лишен свободы на 8 лет. Затем М.Уелданов подал апелляционную жалобу и просил суд оправдать его.

Отметим, 28 июля прошлого года в Азербайджане по обвинению в статье 234.4.3 УК Азербайджана (незаконное приобретение, производство, хранение и распространение наркотических средств в крупном размере) был задержан гражданин России армянского происхождения Марат Уелданов. После задержания, армянская пресса и российские проармянские СМИ, ссылаясь на сестру Уелданова Марианну Мирзоян, начали распространять информацию о том, что будто М.Уелданов арестован из-за того, что он армянин. По ее словам, Марат взял фамилию жены.