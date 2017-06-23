Президент Молдовы побывал в паддоке «Формулы-1»

2017-06-23 17:43 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, они поинтересовались проведенной накануне гонок подготовительной работой, осмотрели гаражные боксы команд-участниц, а также ознакомились с работой международных судей и команды, управляющей соревнованиями.

На встрече с официальными лицами AAF исполнительный директор «Formula One Group» Чейз Кери подчеркнул, что организация автогонок в Баку находится на высоком уровне, он выразил благодарность за созданные условия.

Затем находящийся с визитом в Азербайджане президент Молдовы Игорь Додон, министр молодежи и спорта Азад Рагимов, президент AAF Анар Алекберов и вице-президент федерации Мадат Гулиев понаблюдали за первой сессией свободных заездов Гран-при Азербайджана.