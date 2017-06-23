Президент: Азербайджанская армия входит в число 50 сильнейших армий мира

2017-06-23 14:46 | www.oxu.az | 2

«В преддверии Дня Вооруженных сил мы с полной уверенностью можем сказать, что сегодня азербайджанская армия входит в число 50 сильнейших армий мира. Это говорим не только мы, общественность видит это и знает».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на открытии завода по производству боеприпасов для гранатометов револьверного типа в городе Ширван.

Глава государства отметил, что это подтверждают и ведущие рейтинговые агентства:

«Азербайджанская армия входит в число 50 сильнейших армий мира. Строительство армии постоянно находится в центре внимания. Большая часть расходов бюджета связана с военной сферой».

Н.О.

