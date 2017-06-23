В Мардакяны пройдет грандиозный концерт, посвященный празднику Рамазан (ВИДЕО)

2017-06-23 16:46 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В пригороде Баку – поселке Мардакяны пройдет грандиозный концерт, посвященный празднику Рамазан, сообщили Trend Life организаторы. Вечер организован в рамках совместного проекта Азербайджанского телевидения и радио и Телеканала Mədəniyyət (Культура).

Концерт пройдет во Дворце культуры Мардакяны, 25 июня в 18.00. Вход на концерт – свободный.

В праздничном вечере примут участие народный артист Афтандил Исрафилов, заслуженные артисты Гюлюстан Алиева, Алмаз Оруджова, Таййар Байрамов, Илькин Ахмедов, заслуженный работник культуры, ашуг Самира Алиева, исполнители Айтян Магеррамова, Вяфа Везирова, Гусейн Меликов, солисты Азербайджанского телевидения Миралам Мираламов, Кямиля Набиева, Мамед Наджафов, Алмаханым Ахмедли, Рявана Амирасланлы, Пярвиз Гасымов, фольклорный коллектив "Ширван" и другие. Артисты выступят в сопровождении инструментального ансамбля "Мугам". Художественный руководитель – заслуженный артист Сахиб Пашазаде.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)