Таркан в Баку: "Очень скучал…"

2017-06-23 16:49 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В рамках развлекательной программы Гран-при Азербайджана "Формулы-1" в Баку выступит суперзвезда турецкого шоу-бизнеса Таркан, сообщает Trend Life.

Концерт Таркана на главной сцене Baku City Circuit на приморском бульваре состоится 23 июня. Артист уже прибыл в столицу Азербайджана, о чем сообщил на своей странице в Instagram.

"Баку, я прилетел вчера ночью, и сразу вышел на сцену. Это кадр с репетиции. Очень скучал по Азербайджану. До встречи вечером!", - подписал фотографию с репетиции исполнитель.

Гран-при Азербайджана Формулы 1 проходит с 22 по 25 июня в Баку на городской трассе Baku City Circuit. В восьмом этапе чемпионата мира Формулы-1 - Гран-при Азербайджана принимают участие 20 пилотов из 10 команд. Протяженность гоночной трассы составляет 6 км. На Бакинском городском кольце соревнуются такие знаменитые пилоты как Льюис Хэмилтон, Фернандо Алонсо, Себастьян Феттель, Кими Райкконен, Валттери Боттас и др.

Бакинское городское кольцо создано по такому принципу, что во время заезда пилоты и миллионы телезрителей смогут ознакомиться с Ичеришехер, вошедшим в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, а также современными памятниками столицы и морской набережной. Автор проекта - архитектор всех треков Формулы 1

Отметим, что звезды мировой музыкальной арены – Таркан, Николь Шерзингер и группа The Black Eyed Peas, и Мэрайя Кэри – будут хэдлайнерами концертной программы гоночного уикэнда Гран При Азербайджана Формулы 1.

Концертную программу на главной сцене Baku City Circuit на приморском бульваре откроет турецкая звезда Таркан 23 июня сразу после свободных заездов.

Вечером 24 июня сцена увидит Николь Шерзингер и группу The Black Eyed Peas.

Кульминацией гоночного уик-энда станет выступление одной из успешных мировых певиц - Мэрайя Кэри – 25 июня вечером после торжественной церемонии вручения трофеев. Все певцы исполнят перед болельщиками Формулы 1 свои известные хиты.

(Автор: Джани Бабаева)