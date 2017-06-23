Ильхам Алиев: Карабах признается мировым сообществом как неотъемлемая часть Азербайджана

2017-06-23 14:56 | www.oxu.az | 2

«Позиция Азербайджана в связи с урегулированием армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта известна общественности. Мы неоднократно выражали эту позицию. Этот конфликт должен быть урегулирован на основе норм и принципов международного права в рамках территориальной целостности нашей страны. Другого пути быть не может. Нагорный Карабах - наша историческая земля. На протяжении веков наш народ жил на этих землях и все топонимы, все исторические памятники отражает историю Азербайджана».

Как передает Oxu.Az, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на открытии завода по производству боеприпасов для гранатометов револьверного типа в городе Ширван.

«Мы восстановим свою территориальную целостность. Последние события и усиление страны увеличивают наши возможности для достижения этой цели.

Конечно, для достижения своей цели мы должны стать еще сильнее. К сожалению, сейчас во всем мире фактор силы играет ведущую роль. Конечно, международное право тоже важно. Оно создает правовую базу для урегулирования конфликта. Но фактор силы играет ключевую роль. Мы видим, что в различных уголках мира международное право нарушается, попирается, каждый толкует его как хочет и, используя фактор силы, изменяет ситуацию. Это не наш выбор, но мы живем в реальном мире, в реальной жизни. Для достижения своей цели мы должны стать еще сильнее и работа в этом направлении ведется», - подчеркнул глава государства.

Н.О.

