Связисты Азербайджана будут работать в праздники в усиленном режиме

2017-06-23 17:09 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Министерство транспорта, связи и информационных технологий Азербайджана дало поручение своим структурным подразделениям обеспечить в праздничные дни бесперебойное предоставление транспортных услуг, услуг связи, интернета, телевидения, радио и почтовой связи, говорится в пятницу в сообщении министерства.

Согласно сообщению, в преддверии праздника "Рамазан" министерством поручено обеспечить бесперебойную работу телефонных линий и у абонентов (на основе их обращения), имеющих задолженности.

Для обеспечения бесперебойной работы сетей связи телекоммуникационные узлы госоператоров в праздничные дни будут работать в усиленном режиме.

Всем структурным подразделениям операторов поручено усилить службу безопасности и привести в готовность региональные аварийные бригады для оперативного устранения возможных проблем.

Праздник Рамазан в Азербайджане в этом году отмечается 26 и 27 июня. В связи с тем, что один из дней праздника Рамазан совпадает с Днем ВС Азербайджана, который отмечается 26 июня, 28 июня также объявлен нерабочим днем. Таким образом, 26, 27 и 28 июня будут нерабочими днями.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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