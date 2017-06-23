На капремонт многоквартирных зданий в городе Ширван выделено 3 млн. манатов

2017-06-23 18:27 | www.apa.az | 3

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по капремонту многоквартирных зданий в городе Ширван.

Как передает АПА-Экономикс, для осуществления работ по замене кровельных покрытий многоквартирных зданий и капремонта их фасада из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2017 год Резервного фонда президента Исполнительной власти города Ширван выделено 3,0 млн. манатов.