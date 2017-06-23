Уголовное дело гражданина России Марата Уелданова возвращено в суд первой инстанции

2017-06-23 17:11 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Бакинском апелляционном суде в пятницу была рассмотрена апелляционная жалоба, на вынесенный Бакинским судом по тяжким преступлениям приговор, в отношении российского гражданина армянского происхождения Марата Уелданова, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков.

На процессе, прошедшем под председательством Афлатуна Гасымова, принимал участие и сам Уелданов. Решением судьи дело было возвращено в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Судья обосновал это тем, что уголовное дело не переведено на русский язык, и поэтому не может быть рассмотрено в Бакинском апелляционном суде. Согласно решению суда, уголовное дело должно быть направлено в Бакинский апелляционный суд после того, как будет переведено в суде первой инстанции.

Отметим, что согласно приговору Бакинского суда по тяжким преступлениям, Марат Уелданов был осужден на восемь лет лишения свободы.

Российский гражданин Марат Уелданов был задержан в Баку 28 июля прошлого года. Он обвиняется по статье 234 (Незаконное изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ или прекурсоров) УК Азербайджана.

Отметим, что ранее армянская пресса и проармянские российские СМИ, ссылаясь на сестру Уелданова Марианну Мирзоян, распространили информацию о том, что якобы Уелданов был задержан за то, что является армянином.

(Автор: Самир Али. Текст: Талех Агавердиев)