Владимир Путин дал старт «Турецкому потоку» – ВИДЕО

2017-06-23 15:10 | www.oxu.az | 2

Президент России Владимир Путин прилетел на самое большое строительное судно в мире - трубоукладчик Pioneering spirit. Вертолет главы государства приземлился прямо на платформу, передает Oxu.Az со ссылкой на RG.ru.

В море у берега Анапы с борта судна Владимир Путин наблюдал за историческим процессом: стыковкой мелководной и глубоководной частей газопровода «Турецкий поток». «Давайте вперед!» - скомандовал он в капитанской рубке.

Pioneering spirit - крупнейшее строительное судно в мире, оно занимается глубоководной частью «Турецкого потока», которая начинается в 40 км от Анапы. В день может монтировать от 3,5 до 5 километров газопровода. Оно способно единовременно принять 27 тысяч тонн труб и работать автономно пять-семь дней.

Общая протяженность «Турецкого потока» составит 937 километров. Он будет поставлять «голубое топливо» не только в Турцию, но и на юг и юго-восток Европы. Ежегодный планируемый объем транспортировки - 31,5 млрд кубометров.

Н.О.