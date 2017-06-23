Николь Шерзингер в Азербайджане – ФОТО

2017-06-23 15:17 | www.oxu.az | 2

Участница развлекательной программы, организуемой Гран-при Азербайджана «Формулы 1», всемирно известная певица Николь Шерзингер уже прибыла в столицу Азербайджана.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на 1news.az.

В Баку Н.Шерзингер, выступление которой в Приморском национальном парке состоится 24 июня, прибыла за день до своего концерта. Певица пока не делится снимками на своей странице в Instagram, но сделала пару кадров для Instagram Stories.

Судя по одному из нижеприведенных снимков, звезду умилили лондонские кэбы в Баку.

A.C.

