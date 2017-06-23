Росс Браун: Формат соревнований Формулы 1 может быть изменен (версия 2)

2017-06-23 17:14 | www.trend.az | 3

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БАКУ /Trend/ - Формат соревнований Формулы 1 может быть изменен, сказал в пятницу на пресс-конференции в Баку спортивный директор соревнований Росс Браун.

По его словам, это может быть сделано для того, чтобы повысить популярность гонок у населения.

Кроме того, по словам Брауна, может быть увеличено число команд, участвующих в соревновании.

"В истории Формулы 1 не было команды, которая занималась бы экономической стороной проекта. Мы собрали такую команду и работаем в течение нескольких недель. Основной целью является сделать соревнования более привлекательными для зрителей. В связи с этим ожидаются некоторые изменения в формате проведения соревнований, а также в их правилах", - сказал Браун.

По его словам, другим моментом, который позволит сделать Формулу 1 более зрелищной, является ликвидация пропасти, возникшей между топовыми и остальными командами.

"Мы надеемся усилить слабые команды, дать им больше возможностей. Думаю, что в первую очередь это может коснуться финансовой стороны - то есть сокращения размеров их взносов. Кроме того, мы планируем некоторые технические изменения до 2020 года и смену моторов на новое поколение в 2021 году. Также мы надеемся в будущем добиться сокращения стоимости моторов, причем как их производственной стоимости, так и их цен для команд", - сказал Браун.

При этом, по его словам, сильных изменений в конфигурации болидов в этом году не ожидается.

Сегодня в Баку стартовал восьмой этап чемпионата мира Формулы 1 - Гран-при Азербайджана.

Протяженность гоночной трассы, на которой будут бороться за первенство 10 команд, каждая из которых представлена двумя пилотами, составляет чуть более шести километров.

Ширина самого широкого участка трека составляет 13 метров, а самый узкий участок - вокруг Ичеришехер: ширина седьмого и восьмого поворотов составляет 7,6 метра.

Старт и финиш - площадь Азадлыг. Здесь также установлены боксы команд, пит-лейны и паддок-клуб.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)