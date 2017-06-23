Продлен срок ареста Габиля Велиева и Сурхая Алиева

2017-06-23 18:41 | www.apa.az | 3

В Сабаильском районном суде было рассмотрено представление следственного органа о главном редакторе «Gündəlik Bakı» Габиле Велиеве.

Как сообщает АПА, решением суда мера пресечения в виде ареста в отношении Г.Велиева продлена на 5 месяцев.

Кроме того, в Сабаильском районном суде было рассмотрено представление следственного органа о продлении срока заключения главного редактора газеты «Bizim dövr» Сурхая Алиева и его заместителя Хикмета Наджафли. Решением суда срок их заключения был продлен на 3 месяца.

Отметим, в результате проведенной сотрудниками Службы государственной безопасности операции были задержаны главный редактор газеты «Gündəlik Bakı» Габиль Велиев, главный редактор газеты «Bizim dövr» Сурхай Алиев и его заместитель Хикмет Наджафли. Решением Сабаильского районного суда в отношении них была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

По информации, вошедшая в предварительный сговор группа лиц организовывала встречи женщин с отдельными лицами и вела скрытые съемки свиданий с использованием специальных технических средств, шантажировала их, угрожала отдельным лицам публикациями порочащих сведений и клеветнической информации с целью вымогательства крупной суммы денег, этим способом периодически собирала дань с предпринимателей и работающих в различных организациях лиц. СГБ Азербайджана предотвратила деятельность группы лиц, занимавшейся созданием «рэкетских» изданий на территории Азербайджанской Республики и действующих под видом журналистов этих изданий с целью шантажа и вымогательства.

В результате проведенного СГБ расследования возбуждено уголовное дело по фактам вымогательства путем угроз, проведения оперативно-розыскной деятельности лицами, не имеющими полномочия на ее проведение, с использованием технических средств, предусмотренных для получения конфиденциальной информации.