Эльчин Шыхлы: Эльдар Азизов не состоит в Объединении журналистов

2017-06-23 15:25 | www.oxu.az | 2

«В биографии главы Исполнительной власти Сабаильского района Эльдара Азизова в Википедии говорится, что он является членом Объединения журналистов. Но Эльдар Азизов больше не является членом объединения».

Как передает Oxu.Az, об этом modern.az заявил председатель Объединения журналистов Азербайджана Эльчин Шыхлы.

«У многих должностных лиц еще с советского времени осталась книжка. Но они уже не являются действующими членами. Имеется устав, согласно которому люди, не участвующие в работе объединения и в течение года не платившие членский взнос, автоматически исключаются. Поэтому многие люди, получившие книжку в советское время, полагают, что являются членами объединения, но это не так», - отметил Шыхлы.

З.Г.

