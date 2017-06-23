Депп о Трампе: Когда в последний раз актер убивал президента?

2017-06-23 15:35 | www.oxu.az | 2

Актер Джонни Депп в шутку намекнул на готовность убить американского президента Дональда Трампа. Отвечая на вопросы своих поклонников на музыкальном фестивале Гластонбери в Великобритании, актер затронул тему политики.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

«Можем ли мы привести сюда Трампа?», - спросил Депп. В толпе раздался свист и крики «нет!». Актер добавил: «Я думаю, ему нужна помощь, а здесь много прекрасных темных-темных мест, где он мог бы оказаться».

«Это попадет в прессу, и это будет ужасно. Но я бы хотел, чтобы вы стали частью этого», - предположил Депп и после поинтересовался у поклонников: «Когда в последний раз актер убивал президента?».

«Я бы хотел уточнить: я не актер. Я просто лгу, чтобы зарабатывать на жизнь», - уточнил Джонни Депп.

Актером был убит 16-ый президент США Авраам Линкольн. 14 апреля 1865 года его застрелил в Вашингтоне во время спектакля «Наш американский кузен» артист Джон Уилкс Бут.

Ранее Джонни Депп уже выражал готовность шутить над американским лидером. В мае 2017 актер заявил, что готов заменять своего коллегу Алека Болдуина, регулярно играющего роль главы государства в сатирическом шоу Saturday Night Live.

В 2016 году Депп снялся в комедийной короткометражке «Искусство заключать сделки», снятой по автобиографии Дональда Трампа. Фильм снят в духе кино 1980-х годов, по сюжету нынешний президент США в ленте якобы сыграл сам себя.

Пародийная картина вышла на канале Funny or Die сразу после победы Трампа на предварительных внутрипартийных выборах кандидата в президенты от Республиканской партии в Нью-Гэмпшире.

A.C.

