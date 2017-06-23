Завершилась квалификация в рамках соревнований FIA Formula-2

2017-06-23 17:16 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Пилот команды Prema Racing Шарль Леклерк по предварительным результатам показал в пятницу лучший круг по итогам квалификации пилотов FIA Formula-2 в рамках Гран-при Азербайджана в Баку.

Его результат составил 1:52.129.

Второй результат - у пилота ART Grand Prix Нобухару Мацушито - 1:52.697, а третье время показал Николас Латифи из Dams - 1:52.865.

Сегодня в Баку стартовал восьмой этап чемпионата мира Формулы 1 - Гран-при Азербайджана.

Протяженность гоночной трассы, на которой будут бороться за первенство 10 команд, каждая из которых представлена двумя пилотами, составляет чуть более шести километров.

Ширина самого широкого участка трека составляет 13 метров, а самый узкий участок - вокруг Ичеришехер: ширина седьмого и восьмого поворотов составляет 7,6 метра.

Старт и финиш - площадь Азадлыг. Здесь также установлены боксы команд, пит-лейны и паддок-клуб.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)