Посла Чехии в Азербайджане вызовут в МИД

2017-06-23 15:43 | www.oxu.az | 2

В министерстве иностранных дел Азербайджана прокомментировали заявление посла Чехии в Армении.

Как сообщил Oxu.Az глава пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев, посольство Азербайджана в Чехии обратится в МИД этой республики, чтобы выяснить, действительно ли посол Чехии в Армении сделал такое заявление:

«Посол Чехии в Азербайджане также будет вызван в МИД в связи с этим вопросом. Если посол Чехии действительно сделал такое заявление, то это противоречит закону и нормам и принципам международного права, поскольку это заявление чешского посла политизирует юридические вопросы, являющиеся составом преступления.

В соответствии с Уголовным кодексом Азербайджанской Республики возбуждается уголовное дело против личностей, совершающих публичные призывы к нарушению территориальной целостности, суверенитета и конституционных основ Азербайджана, вошедшие в сговор с незаконным криминальным режимом, разжигающих вражду на этнической и религиозной почве.

Одним из них является гражданин Чехии Яромир Штетина, который, злоупотребляя статусом члена Европарламента, на деньги армянского лобби совершал визиты на оккупированные азербайджанские земли и осуществлял другую незаконную деятельность.

Хотели бы напомнить послу, что в соответствии с İX и X разделами Уголовного кодекса Чешской Республики и соответствующими статьями 309, 310, 323 и 324, за деятельность против территориальной целостности, суверенитета и конституционных основ чешского государства предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 18 лет.

То есть если Яромир Штетина занимался бы подобной деятельностью в Чехии, то его ждало бы тяжелое наказание.

Но правительственные органы Чехии не принимают нужных мер для предотвращения совершения Яромиром Штетиной аналогичных действий на оккупированных территориях Азербайджана».

Напомним, что посол Чехии в Армении Петр Микиска заявил, что объявление Азербайджаном в международный розыск депутатов Европарламента Франка Энгеля (Люксембург), Элени Теохарус (Кипр) и Яромира Штетины носит не правовой, а политический характер.

Н.О.