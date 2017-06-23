Названа причина пожара в жилом здании в Лондоне

2017-06-23 15:50 | www.oxu.az | 2

Причиной пожара в многоэтажном доме Grenfell Tower в Лондоне, жертвами которого стали 79 человек, стало возгорание холодильника в одной из квартир.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на BBC, об этом заявили в лондонской полиции.

В полиции также подтвердили, что внешняя отделка дома, которую журналисты уже давно считали причиной невероятно быстрого распространения огня по зданию, действительно не соответствовала требованиям пожарной безопасности.

Пожар в 24-этажном здании Grenfell Tower в районе Северный Кенсингтон начался в ночь на 14 июня. По данным властей, к началу возгорания в здании могли находиться до 600 человек.

Н.О.