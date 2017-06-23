Пользователи мобильных устройств по-прежнему смогут пользоваться Skype - Microsoft Azerbaijan

2017-06-23 17:27 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Пользователи мобильных устройств работающих под управлением операционной системы Windows по-прежнему смогут пользоваться популярным сервисом для видеозвонков Skype, сказал Trend в пятницу глава представительства Microsoft Azerbaijan Сархан Гашимов, комментируя разосланное Microsoft пользователям предупреждающее оповещение о том, что с первого июля 2017 года Skype прекратит работать на ряде устройств.

В разосланном Microsoft сообщении было отмечено, что пользователи не смогут зайти в Skype на Windows Phone 8, Windows Phone 8.1, приложении Messaging для Windows 10 Mobile, Windows RT и на TV.

По словам Гашимова, лучшим способом раскрытия всех возможностей Skype — использовать последнюю доступную версию приложения.

"Мир изменился. Устройства становятся все меньше и мобильнее, и люди получают доступ к Skype с различных устройств по всему миру. Поэтому Microsoft заменил одноранговую (P2P) архитектуру для звонков, обмена сообщениями и файлами, перейдя на облачную систему. Это самое значительное изменение архитектуры в истории Skype, и компания постоянно вносит дополнительные улучшения, чтобы все работало независимо от местоположения и устройства пользователя", - сказал Гашимов.

Список всех платформ, на которых доступен Skype, можно найти по этой ссылке.

(Автор: Гусейн Велиев)

Твиттер: @h_veliyev