На Гран-при Азербайджана «Формулы 1» обеспечено снабжение телекоммуникационными услугами

2017-06-23 16:08 | www.oxu.az | 2

Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, как и другие структуры, достойно выполняет возложенные на него задачи в рамках стартовавших сегодня соревнований Гран-при Азербайджана «Формулы 1».

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе министерства транспорта, связи и высоких технологий, министерством приняты все необходимые меры для обеспечения телекоммуникационных услуг на мероприятиях на высоком уровне.

В рамках этих мер были проделаны соответствующие работы для обеспечения стабильным и высокоскоростным интернетом. Для надежного обеспечения услуг радиосвязи и телевещания был выделен обладающий высокими параметрами оптический кабель и более 1000 номиналов радиочастот.

A.M.

