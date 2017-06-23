Молодой писатель признался в любви Наталье Варлей азербайджанскими стихами

2017-06-23 17:29 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - Молодой азербайджанский писатель Васиф Аян написал стихотворение на азербайджанском языке в честь 70-ти летия Натальи Варлей, которое переводится как"Варлей, я признаюсь, я Вас люблю!". Автор перевода – Рена Рзаева.



"Спортсменка, комсомолка, красавица"- Нина,

Ты в любом возрасте, смотришься,

Весёлой, озорной и жгучей красавицей,

Привлекательная улыбка,

Стройная фигура,

Умный и привлекательный взгляд,

Как говорил Назим Хикмет: " безбрежное и чистое море".

До чего же тебе подходят короткие волосы,

Видела бы ты со стороны,

Интересная женщина,

Я посчитал, ни много ни мало, ровно тридцать пять лет разницы,

Меня ни сколько это не волнует,

Я смог бы стоять у ваших дверей с букетом цветом бесконечно,

И не смог бы объяснить людям, насколько близко я чувствую Вас...

Теперь я отлично понимаю товарища Саахова,

И только это лишь хочу сказать, послушайте:

Мои чувства к Вам сильней и глубже, чем у Саахова,

Варлей, я признаюсь, я Вас люблю!



Наталья Владимировна Варлей (род. 22 июня 1947 года, Констанца,Румыния) - советская и российская актриса театра и кино.Заслуженная артистка РСФСР, лауреат Государственной премии РСФСР им. Н. К. Крупской, кавалер орденов "Почета" и "Дружбы". Снялась в более шестидесяти фильмах, наиболее известная из которых комедия Леонида Гайдая "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика".

В последний раз была в Баку в мае 2012 года, когда на сцене Государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна выступила в спектакле "Любовь до потери памяти".

(Автор: Вугар Иманов)