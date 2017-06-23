Азербайджанский банк значительно повышает уставный капитал

2017-06-23 17:37 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Акционеры Bank of Baku повысили уставный капитал банка на 91 миллион манатов, говорится в сообщении банка, распространенном в пятницу.

Решение принято на общем собрании акционеров банка.

В настоящее время уставный капитал банка составляет 52,87 миллиона манатов. После повышения уставный капитал банка составит 143,87 миллиона манатов.

Как отмечается, повышение капитала будет осуществлено в кратчайшие сроки.

Bank of Baku создан в 2005 году в результате слияния двух частных банков - ОАО Bank of Baku и КБ IlkBank. Акционерный капитал банка поделен между турецкой группой компаний NAB, "Азпетрол", Эльчином Исаевым и Хикметом Исмайловым, которому также принадлежит страховая компания AzInsurance.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Ирина Парфёнова)

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