Фидан Гаджиева даст соло-концерт в Париже

2017-06-23 16:18 | www.oxu.az | 2

Народная артистка Азербайджана, оперная певица Фидан Гаджиева 14 июля даст соло-концерт в «Доме Азербайджана» в столице Франции Париже. Концертная программа будет организована в честь годовщины взятия Бастилии (14 июля 1789 года), которая отмечается во Франции как национальный праздник.

Об этом Oxu.Az сообщила сама Ф.Гаджиева.

Ф.Гаджиева, которой на фортепиано будет аккомпанировать Зульфия Садыгова, исполнит произведения Узеира Гаджибекова, Жоржа Бизе и других азербайджанских и французских композиторов.

Айтен Садыгзаде

