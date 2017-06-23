Ильхам Алиев поздравил наследного принца Королевства Саудовская Аравия

2017-06-23 16:24 | www.oxu.az | 2

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо вице-премьеру, министру обороны Королевства Саудовская Аравия Мухаммаду ибн Салману Аль Сауду в связи с его назначением наследным принцем Королевства.

Как передает Oxu.Az, в письме говорится: «Азербайджан и Саудовскую Аравию объединяют отношения дружбы и сотрудничества, которые исходят из общих духовных ценностей двух народов. Верю, что наши связи, созданные на такой прочной основе, и впредь будут успешно развиваться и расширяться», - говорится в послании.

В послании главы государства также отмечаются добрые впечатления, оставшиеся после встречи с Мухаммадом ибн Салманом Аль Саудом и состоявшегося обмена мнениями.

«Пользуясь случаем, передаю самые искренние пожелания в связи со священным праздником Рамазан, желаю крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей ответственной деятельности», - говорится в послании президента Азербайджана.

Н.О.

