Официальные лица Автомобильной федерации Азербайджана и президент Молдовы посетили паддок Формулы 1 (ФОТО)

2017-06-23 17:42 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Автомобильной федерации Азербайджана (АФА) Анар Алакбаров и вице-президент федерации Мадат Гулиев в первый день проводимых в Баку соревнований Формулы 1 побывали в паддоке и поинтересовались подготовкой к соревнованиям, осмотрели гаражные боксы команд-участниц.

В то же время было проведено ознакомление с работой международных судей и команды, управляющей соревнованиями.

Исполнительный директор Formula One Group Чейз Кэрри на встрече с официальными представителями АФА отметил высокий уровень организации соревнований в Баку и поблагодарил за созданные условия.

Затем находящийся с официальным визитом в Азербайджане президент Молдовы Игорь Додон, министр молодежи и спорта Азад Рагимов, президент АФА Анар Алакбаров и вице-президент федерации Мадат Гулиев понаблюдали за первой сессией свободных заездов Гран-при Азербайджана.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)