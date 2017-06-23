Фильм про футбольный клуб «Карабах» был показан на стадионе «Челси»

2017-06-23 19:23 | www.apa.az | 3

Об этом АПА сообщили в Обществе Европа-Азербайджан (TEAS).

Перед показом документального фильма выступил директор лондонского офиса TEAS Джек Пегораро:

«К сожалению, выражение ООН «Всемирный день беженцев» не отражает проблемы, с которыми в настоящий момент столкнулись вынужденные переселенцы. Сегодня число вынужденных переселенцев в мире больше числа беженцев. Больше 25 лет азербайджанский регион Нагорный Карабах и 7 прилегающих к нему районов оккупированы ВС Армении. Примерно 1 млн. человек стали вынужденными переселенцами и беженцами. Несмотря на то, что СБ ООН принял 4 резолюции, которые осуждают Армению в оккупации, никто из переселенцев не смог вернуться в свои дома. В результате оккупации Арменией исконных земель Азербайджана футбольный клуб «Карабах» лишился своего родного поля».

В фильме подчеркивается, что, несмотря на наличие в клубе нескольких легионеров, большинство представляющих команду игроков являются вынужденными переселенцами из Агдама. Принятые в футбольную академию новые игроки также являются выходцами из семей вынужденных переселенцев.

Начиная с 1991 года, Томас Гольц неоднократно совершал продолжительные поездки в Азербайджан, готовил репортажи, информировал мировую общественность о реалиях Азербайджана. Он был очевидцем войны в Нагорном Карабахе. Является автором книги «Азербайджанский дневник».

На вопрос о возможности совершить визит в Агдам, Томас Гольц ответил так: «Въезд в Агдам невозможен так же, как и в Нагорный Карабах. Город полностью разрушен. Въезжая в город, есть стена из государственных номерных знаков азербайджанских автомобилей, которые в 1993 году во время оккупации города присвоили армяне. Все номера автомобилей начинаются с цифр «02», означающих их регистрацию в Агдаме».