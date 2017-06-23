СМИ: Рассекречена «цифровая бомба», подготовленная Обамой для России

2017-06-23 16:35 | www.oxu.az | 2

Газета The Washington Post опубликовала сенсационное расследование, в котором говорится о том, что бывший президент США Барак Обама в прошлом году одобрил размещение кибероружия в системах российской инфраструктуры.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Life, WP называет это оружие «цифровым эквивалентом бомбы», которая может быть использована в случае обострения отношений между Соединёнными Штатами и Россией.

Журналисты издания также узнали первую реакцию Барака Обамы на информацию о якобы вмешательстве РФ в предвыборную кампанию в Штатах. Так, ФБР сообщило информацию не только президенту, но и трём его помощникам. Первое время доклад держали в условиях секретности, равных тем, которые были у отчёта об убийстве террориста Усамы бен Ладена.

Известно, что Обама поручил перепроверить информацию о хакерских атаках Агентству национальной безопасности (АНБ) и Центральному разведывательному управлению (ЦРУ). Одновременно в администрации главы государства начали думать над ответными мерами. По мнению американских экспертов, вводить новые санкции было опасно, так как такой ход мог разозлить российских хакеров.

В результате в США начали готовить план размещения кибероружия в системах российской инфраструктуры. По данным The Washington Post, за считанные дни до президентских выборов ФБР направило в Кремль последнее предупреждение. Оно поступило по каналу, созданному для предотвращения ядерной войны. При этом российская сторона ответила только после выборов.

В настоящее время вопрос о будущем плана предстоит решать Дональду Трампу.

Н.О.