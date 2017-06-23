Палмер приостановил свободную практику пилотов Формулы-1

2017-06-23 17:58 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Пилот команды Renault Джолион Палмер из-за аварии приостановил свободную практику пилотов Формулы-1 в рамках Гран-при Азербайджана в Баку.

На восьмом повороте (возле крепостных стен Старого города) Палмер, как и Серхио Перес в рамках первой сеcсии, не вписался в поворот и врезался в ограждение. Все болиды вернулись на пит-лейн, а маршалы эвакуируют болид Палмера.

Сегодня в Баку стартует восьмой этап чемпионата мира Формулы-1 - Гран-при Азербайджана.

Протяженность гоночной трассы, на которой будут бороться за первенство 10 команд, каждая из которых представлена двумя пилотами, составляет чуть более шести километров.

Ширина самого широкого участка трека составляет 13 метров, а самый узкий участок - вокруг Ичеришехер: ширина седьмого и восьмого поворотов составляет 7,6 метра.

Старт и финиш - площадь Азадлыг. Здесь также установлены боксы команд, пит-лейны и Паддок-клуб.

(Автор: Анвар Мамедов)