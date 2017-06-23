Центробанк Азербайджана выставит на продажу ноты на 50 млн манатов

2017-06-23 18:00 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 29 июня состоится аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана на сумму 50 миллионов манатов, сообщает в пятницу БФБ.

На аукцион будут выставлены 500 тысяч ценных бумаг номиналом 100 манатов каждая со сроком обращения 28 дней. Срок погашения нот - до 26 июля 2017 года.

Краткосрочные ноты являются инструментом денежно-кредитной политики для регулирования денежной массы в обороте. Приобретать ноты могут только банки.

Согласно новым требованиям, каждый банк может подать не более двух заявок - одну конкурентную и одну неконкурентную.

Официальный курс на 23 июня составляет 1,7022 AZN/USD.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @AzadHasanli