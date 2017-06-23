Ильхам Алиев принял главу МИД Коста-Рики

2017-06-23 16:55 | www.oxu.az | 2

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Коста-Рики Мануэля Гонсалеса Санса.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, Мануэль Гонсалез Санс отметил, что проводимые в Баку соревнования являются знаменательным событием.

По его словам, эти соревнования создали хорошие условия для того, чтобы в страну приехали туристы.

Гость подчеркнул, что последний раз был в Азербайджане год назад. Он сказал, что процессы развития в Баку глубоко впечатлили его.

Глава государства отметил важность соревнований «Формулы 1». Он подчеркнул, что наблюдение за этими соревнованиями туристов из различных стран даст им возможность увидеть своими глазами, как изменился Баку. Эти соревнования служат развитию туризма в нашей стране.

На встрече было отмечено, что для развития двусторонних отношений имеются хорошие возможности. Были проведены обсуждения по вопросам реализации проектов в сфере экономики, торговли, инвестиций, туризма.

Н.О.