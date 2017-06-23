Завершился официальный визит Президента Молдовы в Азербайджан

2017-06-23 18:25 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В пятницу завершился официальный визит Президента Молдовы Игоря Додона в Азербайджан.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

В аэропорту Президента Молдовы Игоря Додона провожали заместитель премьер-министра Азербайджана Исмет Абасов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.