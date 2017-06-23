"Венок дружбы" азербайджанского актера

2017-06-23 18:33 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Коллектив Азербайджанского государственного театра юного зрителя примет участие в XIV Международном фестивале народного творчества "Венок дружбы", который пройдет в городе Бобруйск Могилёвской области Беларуси 27 июня – 3 июля, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Зрителям будет представлен моноспетакль "Контрабас" с участием заслуженного артиста Шовги Гусейнова, поставленный по произведению Патрика Зюскинда.

Фестиваль в этом году посвящен 630-летию Бобруйска и объявлению города "Культурной столицей" Беларуси в 2017 году.

В рамках фестиваля, в котором примут участие театральные коллективы из 26 стран мира, пройдут конкурсы, праздничные парады на улицах города, творческие встречи, концерты.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)