Певица и актриса Настя Задорожная проведет уик-энд в Баку – ФОТО

2017-06-23 17:03 | www.oxu.az | 2

В последнее время звезда российского шоу-бизнеса Настя Задорожная довольно частый гость в столице Азербайджана, которую она называет родственной душой.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на 1news.az.

Настя Задорожная не раз приезжала в Баку с театральными гастролями, и именно в азербайджанской столице она отметила свой день рождения в 2016 году в узком семейном и дружеском кругу.

В очередной раз Н.Задорожная прилетела в Баку на Гран-при Азербайджана «Формулы 1» - она проведет в Баку уик-энд и станет зрителем всех гоночных заездов. Ну а пока актриса и певица наслаждается бакинским солнцем.

«Сегодня Мир продолжает отмечать день селфи, но вид для селфи уже не тот», - с юмором комментирует нижеприведенный в Instagram снимок Настя Задорожная.

A.C.

