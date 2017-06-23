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"Азербайджанские железные дороги" возвращают привычное расписание электричек Баку-Сумгайыт (ТАБЛИЦА)

2017-06-23 18:41 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - ЗАО "Азербайджанские железные дороги" в связи с окончанием ремонтных работ на участке железной дороги Баладжары-Кишлы вернулось к графику движения электричек Баку-Сумгайыт, который действует с седьмого января, сообщила Trend в пятницу глава отдела по связям с общественностью ЗАО Севиндж Гадирова.

"Привычное расписание будет действовать с 25 июня до 26 июля", - сказала Гадирова.

График движения поездов по маршруту Баку-Сумгайыт-Баку с 25 июня по 26 июля:

Баку-Сумгайыт

Номер поезда

Время отправ-я из Баку

Время прибытия на ст. Баладжары

Время отправ-я со ст. Баладжары

Время прибытия на ст. Хырдалан

Время отправ-я со ст. Хырдалан

Время прибытия в Сумгайыт

6001

08:00

08:14

08:15

08:21

08:22

08:40

6003

08:30

08:44

08:45

08:51

08:52

09:10

6005

08:55

09:09

09:10

09:17

09:20

09:40

6007

16:00

16:14

16:15

16:21

16:22

16:40

6009

17:30

17:44

17:45

17:51

17:52

18:10

6011

18:05

18:19

18:20

18:26

18:27

18:45

6013

18:30

18:44

18:45

18:51

18:52

19:10

6015

18:45

18:59

19:00

19:06

19:07

19:25

6017

19:10

19:24

19:25

19:31

19:32

19:50

6019

19:40

19:54

19:55

20:01

20:02

20:20

6021

20:30

20:44

20:45

20:51

20:52

21:10

Сумгайыт-Баку

Номер поезда

Время отправ-я из Сумгайыта

Время прибытия на ст. Хырдалан

Время отправ-я со ст. Хырдалан

Время прибытия на ст. Баладжары

Время отправ-я со ст. Баладжары

Время прибытия в Баку

6002

07:10

07:29

07:30

07:36

07:37

07:52

6004

07:30

07:49

07:50

07:56

07:57

08:12

6006

07:45

08:04

08:05

08:11

08:12

08:27

6008

08:00

08:19

08:20

08:26

08:27

08:42

6010

08:50

09:09

09:10

09:16

09:17

09:32

6012

09:17

09:36

09:37

09:43

09:44

09:59

6014

09:50

10:09

10:10

10:16

10:17

10:32

6016

16:55

17:14

17:15

17:21

17:22

17:37

6018

18:18

18:37

18:38

18:44

18:45

19:00

6020

18:50

19:09

19:10

19:16

19:17

19:32

6022

19:30

19:49

19:50

19:56

19:57

20:12

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Ирина Парфёнова)

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