"Азербайджанские железные дороги" возвращают привычное расписание электричек Баку-Сумгайыт (ТАБЛИЦА)
2017-06-23 18:41 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - ЗАО "Азербайджанские железные дороги" в связи с окончанием ремонтных работ на участке железной дороги Баладжары-Кишлы вернулось к графику движения электричек Баку-Сумгайыт, который действует с седьмого января, сообщила Trend в пятницу глава отдела по связям с общественностью ЗАО Севиндж Гадирова.
"Привычное расписание будет действовать с 25 июня до 26 июля", - сказала Гадирова.
График движения поездов по маршруту Баку-Сумгайыт-Баку с 25 июня по 26 июля:
|
Баку-Сумгайыт
|
Номер поезда
|
Время отправ-я из Баку
|
Время прибытия на ст. Баладжары
|
Время отправ-я со ст. Баладжары
|
Время прибытия на ст. Хырдалан
|
Время отправ-я со ст. Хырдалан
|
Время прибытия в Сумгайыт
|
6001
|
08:00
|
08:14
|
08:15
|
08:21
|
08:22
|
08:40
|
6003
|
08:30
|
08:44
|
08:45
|
08:51
|
08:52
|
09:10
|
6005
|
08:55
|
09:09
|
09:10
|
09:17
|
09:20
|
09:40
|
6007
|
16:00
|
16:14
|
16:15
|
16:21
|
16:22
|
16:40
|
6009
|
17:30
|
17:44
|
17:45
|
17:51
|
17:52
|
18:10
|
6011
|
18:05
|
18:19
|
18:20
|
18:26
|
18:27
|
18:45
|
6013
|
18:30
|
18:44
|
18:45
|
18:51
|
18:52
|
19:10
|
6015
|
18:45
|
18:59
|
19:00
|
19:06
|
19:07
|
19:25
|
6017
|
19:10
|
19:24
|
19:25
|
19:31
|
19:32
|
19:50
|
6019
|
19:40
|
19:54
|
19:55
|
20:01
|
20:02
|
20:20
|
6021
|
20:30
|
20:44
|
20:45
|
20:51
|
20:52
|
21:10
|
Сумгайыт-Баку
|
Номер поезда
|
Время отправ-я из Сумгайыта
|
Время прибытия на ст. Хырдалан
|
Время отправ-я со ст. Хырдалан
|
Время прибытия на ст. Баладжары
|
Время отправ-я со ст. Баладжары
|
Время прибытия в Баку
|
6002
|
07:10
|
07:29
|
07:30
|
07:36
|
07:37
|
07:52
|
6004
|
07:30
|
07:49
|
07:50
|
07:56
|
07:57
|
08:12
|
6006
|
07:45
|
08:04
|
08:05
|
08:11
|
08:12
|
08:27
|
6008
|
08:00
|
08:19
|
08:20
|
08:26
|
08:27
|
08:42
|
6010
|
08:50
|
09:09
|
09:10
|
09:16
|
09:17
|
09:32
|
6012
|
09:17
|
09:36
|
09:37
|
09:43
|
09:44
|
09:59
|
6014
|
09:50
|
10:09
|
10:10
|
10:16
|
10:17
|
10:32
|
6016
|
16:55
|
17:14
|
17:15
|
17:21
|
17:22
|
17:37
|
6018
|
18:18
|
18:37
|
18:38
|
18:44
|
18:45
|
19:00
|
6020
|
18:50
|
19:09
|
19:10
|
19:16
|
19:17
|
19:32
|
6022
|
19:30
|
19:49
|
19:50
|
19:56
|
19:57
|
20:12
(Автор: Максим Цурков. Редактор: Ирина Парфёнова)