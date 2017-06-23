Выделены дополнительные средства на капремонт многоквартирных зданий в городе Ширван

2017-06-23 18:50 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о дополнительных мерах по капитальному ремонту многоквартирных зданий в городе Ширван.

Согласно распоряжению, с целью продолжения работ по благоустройству в городе Ширван, в том числе замены кровли 52 многоквартирных зданий, входящих в жилищный фонд города, и капитального ремонта их фасадной части, из предусмотренного в госбюджете на 2017 год резервного фонда Президента Исполнительной власти города Ширван будет выделено три миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной распоряжением.