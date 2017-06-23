Франция планирует прекратить выдачу разрешений на добычу нефти и газа

2017-06-23 17:30 | www.oxu.az | 2

Министр по вопросам экологии Франции Николя Юло заявил, что в стране намерены представить законопроект, запрещающий выдачу лицензий на добычу нефти и газа.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Reuters.

«Больше никакой новой лицензии на разведку углеводородов не будет выдано, мы внесем изменения в законодательстве этой осенью», - сказал Юло.

Ранее сообщалось, что французское правительство продало 4,1% акций энергетической компании Engie за 1,1 млрд евро.

Также стало известно, что изначально правительство планировало продать на 10 млн акций меньше. После данной операции государство останется владельцем 28,7% акций.

Н.О.