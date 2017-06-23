Назначен новый посол Азербайджана во Франции

2017-06-23 19:01 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение об отзыве Эльчина Октябрь оглу Амирбекова с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана во Франции, а также в Ватикане и Монако.

Глава государства также подписал распоряжение об отзыве Рахмана Сахиб оглу Мустафаева с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Греции и Албании.

Другим своим распоряжением Президент назначил Рахмана Мустафаева чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана во Франции.