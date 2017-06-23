Нидерландский гонщик показал лучший круг по итогам второй свободной практики Формулы-1

2017-06-23 19:07 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Нидерландский гонщик Макс Ферстаппен из команды Red Bull показал лучший круг по итогам второй свободной практики пилотов Формулы-1 в рамках Гран-при Азербайджана в Баку.

Его результат - 1:43.362. Таким образом, Ферстаппен улучшил свой показатель по итогам первой свободной практики (1:44.410).

Второй результат - у пилота Mercedes Валттери Боттаса - 1:43.462, а третье время показал второй пилот команды Red Bull Даниэль Рикардо - 1:43.473.

На восьмом повороте (возле крепостных стен Старого города) Палмер врезался в ограждение. Кроме того, досрочно практику остановил и Фернандо Алонсо (пилот McLaren), у которого возникли проблемы с двигателем.

Сегодня в Баку стартовал восьмой этап чемпионата мира Формулы-1 - Гран-при Азербайджана.



Протяженность гоночной трассы, на которой будут бороться за первенство 10 команд, каждая из которых представлена двумя пилотами, составляет чуть более шести километров.



Ширина самого широкого участка трека составляет 13 метров, а самый узкий участок - вокруг Ичеришехер: ширина седьмого и восьмого поворотов составляет 7,6 метра.



Старт и финиш - площадь Азадлыг. Здесь также установлены боксы команд, пит-лейны и Паддок-клуб.



(Автор: Анвар Мамедов)